Politano non va agli Europei, Mancini convoca Raspadori

La lista definitiva dei 26 convocati: a casa Pessina, Mancini e il giocatore del Napoli. Gli azzurri sono: Meret, Di Lorenzo e Insigne

Al termine di un inutile e sfibrante show televisivo, Roberto Mancini ha diramato la lista dei 26 convocati per gli Europei che per l’Italia cominceranno l’11 giugno. Politano non ci sarà, così come Mancini e Pessina. Convocato invece Raspadori. Tre quindi i calciatori del Napoli: Meret, Di Lorenzo e Insigne

Questo l’elenco definitivo:

Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Milan), 26 Alex Meret (Napoli), 1 Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 13 Emerson Palmieri (Chelsea), 24 Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), 4 Leonardo Spinazzola (Roma), 25 Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 16 Bryan Cristante (Roma),8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Sassuolo), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Stefano Sensi (Inter), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 20 Federico Bernardeschi (Juventus), 14 Federico Chiesa (Juventus), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo)