Peter Schmeichel: «La Uefa ha minacciato il 3-0 a tavolino se la Danimarca non avesse giocato»

L’ex capitano del Manchester United e della Danimarca Peter Schmeichel, padre del numero uno della Nazionale danese, Kasper, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Itv, durante la trasmissione “Good Morning Britain”. Ha contestato quanto dichiarato dalla Uefa e cioè che siano stati i calciatori danesi a chiedere di tornare a giocare Danimarca-Finlandia, sospesa per il malore di Eriksen.

“Ieri ho visto una citazione ufficiale della UEFA che diceva che stavano seguendo il consiglio del giocatore, che i giocatori hanno insistito per giocare, ma so che non è la verità. Anzi, è un modo di vedere la verità. Erano infatti state date tre opzioni: una era quella di giocare subito e far giocare gli ultimi 50 minuti, la seconda era giocare il giorno successivo alle 12 e la terza opzione era quella di dare forfait, con un 3-0 a tavolino. Era quindi il desiderio dei calciatori giocare? Avevano davvero scelta? Non credo che l’avessero. Anche l’allenatore si è seriamente pentito di aver rimesso in campo i giocatori”.