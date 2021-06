Padellaro: è tale il fastidio della fanfara della telecronaca Sky che ho quasi tifato contro l’Italia

Sul Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro si schiera contro “l’enfatite acuta” dei commentatori Sky. L’eccesso di enfasi nel lodare gli azzurri di Mancini, spiega, che quasi lo hanno portato a tifare per il Galles nell’ultima partita della fase a gironi.

“ Domenica sera era tale il fastidio per la fanfara della telecronaca Sky (ma anche la Rai, mi dicono, non era da meno) che mi sono sorpreso a tifare per i rubizzi gallesi . Empatia, lo confesso, provata anche nei confronti degli svizzeri mentre a frenarmi con i turchi è stata la faccia di Erdogan. Insomma, come tutte le fregole anche quella patriottarda ha un limite insuperabile: il senso del ridicolo”.

Padellaro cita le frasi “incriminate”, riconducibili soprattutto a Caressa.

L’esortazione ad alzare il volume della televisione quando parte l’inno di Mameli. L’eccesso di esultanza sul gol, poi annullato, di Chiellini.

“Contro gli elvetici non c’era bisogno del Var per capire che Chiellini prima di segnare aveva toccato non una, ma due volte la palla con la mano, particolare che deve essere apparso insignificante al nostro per impedirgli di erompere in un terrificante “Chiooolliini”, e giù con l’epopea del valoroso “Capitano” che sfonda la trincea avversaria eccetera, mentre costui rinculava mestamente nella propria area”.