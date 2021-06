Morata: «In Spagna stanno aspettando che usciamo per buttarci addosso qualsiasi cosa»

Alvaro Morata ha segnato ma non è bastato. La Spagna ha pareggiato 1-1 con la Polonia, ha sbagliato anche un calcio di rigore con Moreno, adesso rischia di uscire. È terza a due punti e nell’ultima partita dovrà battere la Slovacchia per avere la certezza della qualificazione. Morata ha segnato il gol del momentaneo 1-0 e poi ha abbracciato Luis Enrique che gli ha dato fiducia dopo i fischi di Siviglia.

Alla Rai Morata ha detto:

«Non mi interessa aver segnato, non sono quel tipo di giocatore. Il gol non mi soddisfa perché non abbiamo vinto. In Spagna stanno aspettando che usciamo per buttarci addosso qualsiasi cosa. Purtroppo veniamo dopo una generazione di geni, ce la stiamo mettendo tutta. Ho abbracciato Luis Enrique perché mi ha dato fiducia. Sul rigore, dopo il palo, mi è arrivata la palla a duemila all’ora, devo rivedere anche l’occasione su Szczesny: sono giocate in velocità ed è difficile dirlo ora».