Mertens: «Il mio Europeo avrebbe potuto essere migliore. Ho sofferto per diversi infortuni, ora sto bene»

“Per me sarà una partita speciale, gioco in Serie A da tanti anni e conosco tutti i ragazzi in maglia azzurra. Questa generazione di calciatori italiani sa giocare a calcio, lo ha dimostrato anche in questo Europeo. L’Italia ha preso fiducia in se stessa perché ha vinto tante partite di fila e perché subisce pochi gol. Una squadra che miscela bene gioventù ed esperienza. Tanti non pensavano che l’Italia avrebbe giocato così all’attacco, ma è successo. È bello vederli giocare. Mi piace la vita in Italia, specie in una città di mare come Napoli”.