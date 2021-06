Martinez: “Francia? No, la vera favorita è l’Inghilterra che le gioca quasi tutte in casa”

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha fatto il suo pronostico per l’Europeo intervistato da El Larguero.

Non credo che la Francia sia la favorita. Tutte le rose sono forti, ma è molto importante il gioco di squadra e come ci si adatta alla filosofia di gioco. La Francia gioca contro Germania, Portogallo e Ungheria e questo può essere un vantaggio perché ha partite di altissimo livello per preparare la seconda parte del torneo, ma potrebbe essere anche una difficoltà perché potrebbero classificarsi terzi e avere un cammino più difficile avanti. C’è una sola favorita ed è l’Inghilterra secondo me, visto che potrà giocare sei partite su sette nel proprio stadio. È un gran vantaggio.