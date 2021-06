L’Italia è agli ottavi, giocherà a Wembley o ad Amsterdam

La sfida di domenica sera col Galles stabilirà se saremo primi o secondi nel girone e di conseguenza anche i nostri avversari

L’Italia è agli ottavi di finale degli Europei. Si è già qualificata dopo due partite. Due vittorie per 3-0 su Turchia e Svizzera. Adesso bisognerà aspettare la sfida col Galles per sapere se l’Italia terminerà il girone al primo posto o al secondo (solo in caso di sconfitta con i gallesi). La partita si giocherà domenica sera a Roma.

Se l’Italia dovesse finire il girone al primo posto, affronterebbe la seconda del Gruppo C il 26 giugno a Wembley (ore 21). Nel gruppo C ci sono Olanda, Austria, Ucraina e Macedonia del Nord.

Se invece l’Italia dovesse arrivare seconda, affronterebbe ad Amsterdam il 26 giugno (ore 18) la seconda del Gruppo B (Belgio, Finlandia, Danimarca e Russia).