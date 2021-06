L’imperatore giapponese non parla mai, ma ora si dice “preoccupato” per le Olimpiadi di Tokyo

Lo ha detto il suo più alto funzionario, in un raro intervento che ha aggirato il divieto di coinvolgimento imperiale in politica

L’imperatore del Giappone Naruhito è “preoccupato” per lo svolgimento dei Giochi Olimpici durante la pandemia che ancora affligge il mondo e il Giappone. Lo ha detto il suo più alto funzionario, in un raro intervento che ha aggirato il divieto di coinvolgimento imperiale in politica.

Yasuhiko Nishimura, grand steward imperiale, ha detto in una conferenza stampa di aver avuto l’impressione che il monarca fosse preoccupato per l’evento. Le cautele sono di prassi, ma per il contesto questa equivale ad una dichiarazione.

Non una bella notizia per il Primo Ministro Yoshihide Suga, a 28 giorni dall’inizio dei Giochi più disastrati di sempre.

Le conferenze stampa imperiali sono sempre studiate a tavolino ed è improbabile che Nishimura abbia fatto quelle osservazioni senza l’autorizzazione dell’imperatore Naruhito. Il quale, salito al trono nel maggio 2019, ha finora seguito l’esempio del padre evitando qualsiasi polemica politica.

“Per quanto riguarda le Olimpiadi, l’imperatore è estremamente preoccupato per lo stato attuale delle infezioni da coronavirus”, ha affermato Nishimura, secondo l’emittente nazionale NHK.

“Suppongo che sia preoccupato per il rischio di un aumento dei contagi ai Giochi Olimpici e Paralimpici, per i quali sarà lui stesso patrono onorario”.

Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 ha deciso questa settimana di confermare le gare con un massimo di 10.000 spettatori, ovvero con la metà della capienza. Il governo ha allentato lo stato di emergenza a Tokyo e in altre grandi città nel fine settimana.