L’Equipe fa a pezzi la Francia: difesa peggio di Mbappé, da 2. Bocciato Deschamps

Benjamin Pavard 2, Clement Lenglet 2, e Presnel Kimpembe 2. Varane appena meglio: 3. L’Equipe – che usa per prassi l’intera scala di voti, da 1 uno a 10, senza troppe remore – massacra la difesa della Francia eliminata ai rigori dalla Svizzera. Mbappé, autore di una partita disastrosa culminata con l’errore fatale da dischetto, resta un punto su: 4. Lloris 7, Pogba 6, Benzema 8. Il filo logico è chiaro, e palesato dal voto di Deschamps: 3.

Pavard a destra ha concesso un rigore per goffaggine lanciandosi su Zuber, (che poi Lloris ha parato). Lenglet e Kimpembe, nel frattempo, sono stati trafitti dall’attacco svizzero, con Seferovic e Gavranovic. Anche Varane ha faticato e non ha retto.

L’Equipe ha giudicato mediocri Rabiot (schierato terzino sinistro), Kante e Griezmann.

La pagella di Deschamps è riassuntiva della serata sbagliata:

“L’iniziale 3-4-1-2 che non ha funzionato. La correzione all’intervallo con il passaggio al 4-4-2 e l’ingresso di Coman. Ma sono stati i singoli che hanno tenuto i Blues in partita – Benzema, Pogba o Lloris. La sua squadra altrimenti, collettivamente, non ha dominato nulla. Un po’ come lui”.