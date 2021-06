L’Equipe: «Donnarumma ha fatto una sola parata, non conosciamo il reale valore dell’Italia»

La Svizzera ha illuso per cinque minuti, il tempo che l’Italia ha avviato il pressing alto per recuperare palla e giocare in avanti, sempre.

L’Equipe si unisce al coro trionfale per l’Italia di Mancini.

Due vittorie per 3-0 all’inizio, centrocampisti che brillano, attaccanti che segnano, il pubblico che canta, sarebbe stato difficile sognare di meglio e la serata sarebbe stata perfetta senza l’infortunio di Giorgio Chiellini, fuori dopo soli 24 minuti di gioco.

Come i turchi cinque giorni prima, gli svizzeri non hanno offerto molta resistenza, hanno rapidamente lasciato il controllo della palla ai loro avversari, e nell’area avversaria è mancata la precisione necessaria per sperare di far vacillare una difesa che non ha subito un gol in dieci partite, ora. Donnarumma ha avuto solo una parata da fare (64°) e dovremo aspettare un po ‘ per valutare il reale potenziale dell’Italia.

La squadra ha "ampi margini di progresso", ripete Mancini. Non ha il materiale di altre Nazionali meglio attrezzate, senza dubbio, ma questo la rende anche più leggera. Non ha perso in 29 partite e il record è a trenta: qualcosa ci dice che potrebbe cadere rapidamente.