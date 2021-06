Last Banner, il pm: «Le violenze degli ultras sono state tollerate in gran parte degli stadi italiani» 

«La denuncia della Juve ha spalancato un mondo, sulle condotte illecite degli ultrà verso altri tifosi, tollerate, ahi me, in gran parte degli stadi italiani ».

E’ l’inizio della requisitoria del pubblico ministero Chiara Maina al processo “Last Banner”, l’inchiesta della Digos che ha portato a giudizio 12 capi ultrà della curva sud, accusati di estorsione (ai danni del club bianconero), di violenza privata (contro altri tifosi) e, in cinque, di associazione a delinquere.

Il Corriere della Sera Torino ne pubblica alcuni stralci.

«Violenze private in curva, tollerate, ma che sono comportamenti anti-giuridici. Da anni c’è una condizione di apparente extra territorialità delle curve . Anche se la rappresentazione mediatica farebbe pensare alla Juve contro i suoi ultrà, il processo è più ampio».

Con l’apporto di slide grafiche, il pm Maina è andata subito al nocciolo della vicenda secondo l’accusa:

«La Juve è soggetta al ricatto degli ultrà per via della responsabilità oggettiva. È quotata in borsa, ha un’immagine internazionale, ci sono i diritti tv».