Juventus, Allegri ha chiesto la conferma di Chiellini e Morata e il rinnovo Dybala

Oggi Massimiliano Allegri sarà alla Continassa per incontrare la dirigenza Juve al completo. La Stampa scrive che il tecnico ha avuto pieni poteri sul mercato. Agirà con Cherubini. Ha chiesto la conferma di Giorgio Chiellini e Alvaro Morata e il rinnovo di Paulo Dybala.

“In questi giorni Allegri si è già mosso per ottenere il rinnovo del capitano Chiellini e la riconferma di Morata in prestito dall’Atletico Madrid, mentre con Paulo Dybala presto discuterà di futuro e contratto. L’idea è quella di rimettere la Joya al centro della Juve, facendogli firmare anche un prolungamento da 10 milioni per evitare di perderlo tra un anno a parametro zero, ma prima c’è da capire il destino di Cristiano Ronaldo”.