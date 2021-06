Il voto dei giornali a Insigne

Fa il pieno di 7 il capitano del Napoli nelle pagelle per la partita di esordio della Nazionale agli Europei. Meraviglioso il suo gol per il 3-0

Tripudio di voti alti per Lorenzo Insigne nelle pagelle della partita di esordio degli Europei. Nonostante il migliore in campo sia stato decretato Immobile, il capitano del Napoli convince e merita almeno 7

Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Cerca il tiro sul palo più lontano, specialità della casa, sino a quando non trova il terzo gol, meraviglioso sviluppo dell’azione. Coinvolto l’intero tridente. Da Berardi a Barella, poi Immobile per il destro di Lorenzo il Magnifico

La Stampa 7

Il folletto napoletano comincia l’Europeo con una missione ben precisa: deve dimostrare di saper incidere quando il gioco si fa duro. Risultato? Non incide in avvio ed è una sbandata che, a questi livelli, è difficile da digerire: la palla gli finisce sul destro, morbida e con i giri giusti, ma dal suo cilindro non esce il colpo ad effetto e sbaglia davanti alla porta. Non gli manca l’impegno così come la fantasia e il premio se lo guadagna nel finale: quanto sbagliato dopo pochi minuti si trasforma in oro verso il sipario perché, stavolta, indovina il diagonale ad un passo da Cakir