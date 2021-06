Il Telegraph: “Sarà Djokovic il più grande tennista di tutti i tempi. E’ come Terminator”

“Le statistiche non contano nulla? Beh, ha battuto Nadal e Federer a casa loro. Fa cose incredibili. Entro la fine dell’anno avrà tutti i numeri migliori”

“Il dibattito è quasi finito. La scritta è sul muro. E dice: Novak Djokovic è il più grande tennista di tutti i tempi“.

Il Telegraph si sbilancia, forse anche un passo oltre. Non c’è dubbio, scrive Simon Briggs: a Nole mancano altri due major “per rivendicare il comando nella grande grande tri-valità del tennis moderno. Ma le prospettive che qualcuno lo fermi ora sono estremamente ridotte”.

“Salvo una collisione con un autobus o un fulmine, Djokovic passerà da 19 titoli del Grande Slam a 21 nelle prossime due stagioni. Il mio sospetto è che lo farà quest’anno, completando il Grande Slam”.

“Come il T-800 di Arnold Schwarzenegger, il Djokovic 2021 continua ad avanzare. Il premio finale – l’attestato di grandezza – può essere tolto dal suo scaffale e messo in una scatola, pronto per la consegna quando l’inevitabile sarà indiscutibile”.

Il Telegraph risponde anche a “l’unica obiezione rimasta”: “Le statistiche non sono tutto”.

“I tifosi di Federer e Nadal montano le loro azioni di retroguardia sempre più disperate, ricorrono a criteri soggettivi come l’impressione artistica o il carisma. Allora ok, Djokovic non è né un giocatore pittorico come Federer né un guerriero muscoloso come Nadal. Ma le cose che fa con la palla… Potresti guardare tutte le sue partite e trovare centinaia, forse migliaia di scambi che hanno quel sapore autentico di bocca aperta… “Mi stai prendendo in giro?”.

“Inoltre, ora ha affrontato sia Federer che Nadal a casa loro, e li ha sconfitti almeno due volte. Loro, al contrario, hanno dovuto inchinarsi alla sua superiorità nel suo stesso castello: la Rod Laver Arena di Melbourne. Ora è l’unico uomo al mondo ad aver vinto due volte ogni Slam, è avanti un tutti i testa a testa, ed è il giocatore che ha trascorso più settimane al come numero 1″.