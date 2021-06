Il Telegraph: “Il Portogallo ha un problema Ronaldo: merita ancora un posto da titolare?”

“Il suo giocatore più famoso sembra impedire ai compagni di giocare al meglio. La migliore prestazione del Portogallo è arrivata con Cr7 infortunato”

Ronaldo per il Portogallo è un problema. Sembra una bestemmia, ma per il Telegraph il ct Fernando Santos CR7 è diventato motivo d’imbarazzo in conferenza stampa.

“Mentre il Portogallo si avvia al primo grande torneo da campione in carica – scrive il quotidiano inglese – Santos sta affrontando un enigma: dato che può contare su probabilmente sulla migliore generazione di giocatori del suo paese, Ronaldo merita ancora un posto nell’undici titolare?”

“Il problema del Portogallo è che il suo giocatore più famoso e dorato sembra impedire agli altri calciatori di giocare al meglio. Non può essere sfuggito all’attenzione di nessuno che probabilmente la migliore esibizione di tutti i sei anni e mezzo dell’era del Santos è arrivata lo scorso settembre, quando Ronaldo era fuori per infortunio. In sua assenza, Diogo Jota, Joao Felix, Bernardo Silva e Bruno Fernandes hanno battuto la Croazia, seconda classificata alla Coppa del Mondo 2018, 4-1 all’Estadio do Dragao di Porto. Insieme a personaggi del calibro di Ruben Dias, Joao Cancelo e Ruben Neves, fanno parte della cosiddetta New Golden Generation, che dovrebbe avere un impatto ancora maggiore di quella originale formata da star come Luis Figo, Rui Costa, Fernando Couto, Joao Vieira Pinto e Paulo Sousa negli anni ’90”.

“Però vanno liberati. Finora, con l’intera squadra che ruota ancora attorno all’istinto omicida di Ronaldo, non riescono a giocare come fanno nei loro club”.