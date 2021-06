Il Guardian: la rivoluzione tattica dell’Italia, gioca come una squadra di club

“E’ la dimostrazione che con una squadra di talento e gestione di alta classe come quella di Mancini il calcio internazionale può essere qualcosa di più che difese basse e timore”

Da che mondo e mondo, le nazionali di maggior successo sono disegnate su un blocco molto solido e un paio di creatori di talento che possono improvvisare. Finora. Per il Guardian questo trend sta cambiando, piano piano.

E’ vero, scrive Jonathan Wilson, che “i modelli sofisticati che dominano a livello di club d’élite richiedono tempo per essere applicati. E che “per pressare efficacemente nel gioco moderno ci vogliono settimane di ripetizioni sul campo di allenamento in modo che i giocatori sappiano istintivamente quando dare la caccia alla palla e quando rilassarsi”. A meno di casi sporadici come il Cile di Marcelo Bielsa o la Corea del Sud di Guus Hiddink, la tendenza predominante era l’utilizzo di una difesa arretrata, spesso 4 con i laterali molto cauti in fase offensiva. Invece ora le cose stanno cambiando.

Il Guardian cita l’Italia come esempio su tutte: “la più impressionante”.

“Ha vinto tutte e tre le partite della fase a gironi senza subire gol, mentre pressava con un 4-3-3 e il suo terzino sinistro, Leonardo Spinazzola, giocava allegramente alto. Il centrocampo, con Jorginho che tiene e distribuisce dal fondo, Nicolò Barella crea e Manuel Locatelli (che potrebbe farsi da parte per Marco Verratti) che fa la spola tra di loro, ha una piacevole armonia. Hanno la verve e l’equilibrio di una squadra di club, il che suggerisce che con una gestione motivata e di alta classe come quella di Roberto Mancini e una squadra di talento (senza una stella), il calcio internazionale può essere qualcosa di più che blocchi bassi e timore“.