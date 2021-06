Il Giornale: che bello il catenaccio dell’amore della Danimarca per Eriksen

“Basta! Via! Lontani da questa prigione dello spettacolo. Quelle maglie rosse e bianche si sono strette, le facce che pregavano un Dio, gli occhi che chiedevano pietà. Le mani conserte, le mani sulle spalle, una roccaforte umana ha aperto il cuore a tutti noi che guardavamo. Voi non dovete guardare, ci dicevano. Questo non è sport, non è spettacolo, questa è la lotta della vita. Questa è la lotta di Christian e di tutti noi con lui”.