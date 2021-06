Il Giornale: Buffon va al Parma pur di non togliersi i guanti, una scelta “senza pietà, senza rispetto”

“ Senza fine. Senza pietà. Quasi senza rispetto . Senza pietà per chi ha tifato sinceramente e appassionatamente per lui per un quarto di secolo e non vorrebbe vederlo finire così. Senza rispetto per una carriera straordinaria, immensa, unica, che non merita un epilogo decisamente sotto tono”.

Lo scrive, su Il Giornale, Elia Pagnoni a proposito di Gigi Buffon, pronto a firmare un biennale con il Parma in serie B “pur di non togliersi i guanti e uscire dalla porta”.

Pagnoni continua:

“Ma vedere il più grande portiere della storia del calcio italiano, per non dire di quella mondiale, andare a raggranellare gli ultimi brandelli della carriera in serie B, come un portiere qualsiasi a caccia degli ultimi spiccioli, fa tenerezza, quasi tristezza. D’altra parte a un’ascesa fulminante e inarrestabile della sua carriera ha fatto da contrappasso una discesa lenta e discutibile: dalla scelta di lasciare la Juve per rincorrere il miraggio della Champions nel Paris Saint Germain (e poi ritrovarsi tra le cause del flop) a quella di tornare in bianconero per sedersi in panchina come un Bodini o un Alessandrelli qualsiasi, a quella che lo riporterà tra i pali fino a 45 anni, ma su un palcoscenico di secondo piano. Sembra che l’uomo di tutti i record abbia la speranza segreta di essere convocato per il suo sesto mondiale, in Qatar, ma dovrebbe trovare un ct da record della follia”.