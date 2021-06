Il diktat di Adl a Spalletti, non più di un milione lordo per comporre lo staff tecnico

La Gazzetta scrive che il presidente ha lasciato intendere al tecnico di non poter lasciare carta bianca, la necessità è quella di far quadrare i conti.

Luciano Spalletti sta lavorando alla composizione del suo staff. Un lavoro nel quale non ha avuto carta bianca dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Sui ruoli precisi Spalletti sta riflettendo per completare lo staff, dovendo far quadrare i conti. Già perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato intendere al nuovo tecnico di non poter lasciare carta bianca. E così gli ha affidato un budget di circa un milione di euro lordo per comporre il proprio staff, che poi con quei soldi l’allenatore riesca a prendere quattro o più persone per il Napoli non è un problema, basta contenere i costi”.