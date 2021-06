I tifosi dell’Everton minacciano Benitez: “Sappiamo dove abiti, non firmare”

Sei anni di successi con il Liverpool, tra il 2004 e il 2010, hanno reso Rafa Benitez uno dei simboli del club. Per questo, è comprensibile la sensazione di rigetto dei sostenitori dell’Everton dal momento che il tecnico spagnolo è il candidato più concreto per sostituire Carlo Ancelotti.

Tuttavia, la protesta è sfociata in qualcosa di più serio. È comparso infatti un messaggio minatorio su un telo poco lontano dalla residenza dell’allenatore e della sua famiglia: “Sappiamo dove abiti, non firmare”.

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX

— Dominic King (@DominicKing_DM) June 28, 2021