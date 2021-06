I quotidiani esaltano Chiesa: “Un assatanato che spacca la gara”

Ieri l’Italia ha vinto sull’Austria ai supplementari, qualificandosi ai quarti di finale. Una partita risolta da Chiesa e Pessina ai supplementari. I voti dei quotidiani sull’attaccante della Juventus sono altissimi: tutti 7,5 in pagella, con un 8 assegnato da Repubblica.

La Gazzetta dello Sport lo descrive come “un assatanato che spacca la gara“. E si pone la domanda: ora supererà Berardi?

“Voto meritato, è uno di quelli che ha perso il posto, diciamo così, ma non la voglia di sentirsi parte del progetto, “quasi” titolare. Un assatanato appena entra in campo e, per come si era messa, si capiva che ci volevano le sue entrate di rottura piuttosto che l’ordine di Berardi. Il gol è come quelli nella Juve nei momenti più belli della stagione. Il migliore in bianconero con Cuadrado, il migliore qui. Alla prossima potrebbe aver scavalcato Berardi. Dipende anche da chi incontriamo, ma è in forma super”.