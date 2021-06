Higuain: «Avevo deciso di lasciare Napoli. Arrivò Sarri e in 5 minuti mi convinse a restare» (VIDEO)

Alla Bobo tv: «Lui arrivava da Empoli, io volevo di più. Avevo detto a mio fratello che sarei andato via. Un’ora dopo lo chiamai: “Resto”»

“Prima che arrivasse Maurizio io sinceramente a Napoli stavo così così. Non sapevo se continuare. Avevo detto a mio fratello che volevo andar via. E’ arrivato Sarri, mi ha chiamato nel suo ufficio e in cinque minuti mi ha convinto a restare”.

Gonzalo Higuain ha parlato su Twitch alla Bobo Tv con Christian Vieri, Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Di tutto, anche del suo passato al Napoli, dell’addio per la Juventus e poi all’Italia.

“Maurizio arrivava da Empoli, io volevo di più. Finita la riunione dopo l’allenamento abbiamo parlato e mi ha convinto. Ho chiamato mio fratello e gli ho detto: resto. Lui era sorpreso… ‘Ma come, un’ora fa volevi andare via!’. Quell’anno mi ha fatto fare 36 gol. Per poco non abbiamo vinto lo scudetto. Quell’anno abbiamo fatto 91 punti. E’ dura non vincere con 91 punti. Ma la Juve fece 26 vittorie di fila, che ci vuoi fare… Ho fatto bene a restare”.

E ancora su Sarri:

“Con Maurizio si giocava a memoria. Lui voleva giocare a due tocchi, avanti e indietro. Diceva che era il modo migliore per far male agli avversari, ma si rischia di perdere la palla. Maurizio diceva sempre che in orizzontale facevi 15 passaggi inutili, ma in verticale con due passaggi potevi andare in porta. Alla Juve non è riuscito a fare quello. Non è facile giocare a due tocchi”.

Sul calcio USA, dice: “Pensavo di venire qui e giocare con la sigaretta. E invece… è dura. Ho sofferto, si fa fatica se non stai bene fisicamente”.