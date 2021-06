Gravina: “Superlega? Per stare insieme bisogna rispettare le regole”

Il presidente della Figc ad As: “Gli Europei a Roma sono un segno di ritorno alla normalità. Playoff in Serie A? Sono favorevole ma la riforma deve essere più ampia”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato un’intervista ad As.

Gli Europei a Roma sono un segno di ritorno alla normalità. Siamo orgogliosi di presentarci così. Stiamo lavorando affinché si possano riaprire gli stadi dalla prossima stagione. Puntiamo in futuro a candidarci per un grande evento e studieremo tutte le possibilità affinché l’Italia non debba aspettare ancora 30 anni.

Il lavoro di Mancini è il nostro fiore all’occhiello: abbiamo avvicinato i tifosi e gli abbiamo rinnovato il contratto, sicuri di poter puntare al successo.

Sono molto favorevole ai playoff ma è riduttivo parlare solo di questo. La riforma del sistema deve puntare alla sostenibilità e a rendere il prodotto più appetibile.