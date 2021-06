Gravina: «Superlega? Le regole valgono per tutti, anche e soprattutto per la Juventus»

Il Messaggero intervista Gabriele Gravina. Il tema sono gli Europei, ma il presidente Figc parla del calcio in generale.

Sui debiti delle big:

«La crisi riguarda tutti, la vicenda della Superlega lo ha manifestato in tutta la sua nudità. Io lavoro per un calcio più sostenibile, che non vuol dire meno competitivo, significa valorizzare meglio il brand, controllare i costi, patrimonializzare i club, formare i giovani, anziché indebitarsi ogni estate per ottenere subito un risultato sportivo».