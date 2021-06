Gli inglesi si godono la sconfitta tedesca: “Ora la Germania sembra… l’Inghilterra”

Il Telegraph: “La fallibilità dei tedeschi è divertente. E ora l’Inghilterra sembra diventata la Germania”

Il momento è a suo modo solenne, o almeno un po’ di inglesi hanno guardato la Germania soccombere alla Francia con questo spirito: è ora di rottamare il fulminante aforisma di Gary Lineker.

«Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince»

Ecco, no more. Non più. O almeno questa è la speranza: cambiarsi di posto. Perché se “la Germania ora sembra l’Inghilterra” – come scrive il Telegraph – è anche vero che la nazionale inglese ha qualche chance di vincere. E quindi no: alla fine non è detto che vinca la Germania.

“La Germania sembra inglese – scrive il Telegraph – nella sconfitta per 1-0 contro la Francia c’erano tutti gli elementi. Occasioni mancate, niente più incantesimi, ragazzi coraggiosi che fanno del loro meglio con l’idea assillante che non sarà comunque abbastanza. Giocatori molto bravi stranamente rimpiccioliti con la maglia della nazionale, decisioni affrettate, mancanza di compostezza ed errori. Dove l’abbiamo già visto tutto ciò? Tutto ciò ricorda molto, molto, l’Inghilterra ai gradi appuntamenti internazionali. È una situazione insolita, un capovolgimento delle sorti, diciamolo, piuttosto divertente”.

“Vedere la Germania così fallibile è uno sviluppo raro e improbabile, soprattutto dopo una vittoria straordinariamente priva di drammi dell’Inghilterra. Di solito assoceresti l’Inghilterra al thriller selvaggio dell’Olanda contro l’Ucraina. Invece l’Inghilterra sembrava tedesca. Questa inversione di ruolo potrebbe ovviamente crollare prima che tu possa dire “schadenfreude”. Ma per ora i tifosi inglesi possono assaporare il momento”.