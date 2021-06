Gazzetta: sonno in acqua a 35 gradi, il trattamento a cui si affida l’Italia per alleviare la fatica

Dopo le partite o la palestra, i fisioterapisti sottopongono i calciatori a manovre di mobilità articolare, stretching e digitopressioni che agiscono sul sistema nervoso autonomo

Come alleviare le fatiche di partite ravvicinate e allenamenti di preparazione? L’Italia di Mancini si affida ad un sistema di fisioterapia in acqua, che integra il recupero nella criosauna. Lo racconta la Gazzetta dello Sport. Dopo le partite o la palestra, i fisioterapisti eseguono sugli azzurri manovre di mobilità articolare, stretching e digitopressioni per agire sul sistema nervoso autonomo. La musica rilassante favorisce persino il sonno.

“Ma l’ultima “scoperta”, che ha conquistato i giocatori, è un trattamento in acqua, a circa 35 gradi, perfezionato dal fisioterapista-osteopata Martinelli, che integra il recupero fatto nella criosauna: dopo le partite o la palestra, due o tre fisioterapisti – con la supervisione del professor Ferretti e del dottor Costabile – eseguono manovre di mobilità articolare, stretching, digitopressioni e tecniche osteopatiche, per agire sul sistema nervoso autonomo. Risultato: i giocatori alleviano fatica, tensioni e rigidità, il corpo torna ad uno stato fetale e si abbandona completamente, fino ad addormentarsi in acqua”.