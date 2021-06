Gazzetta: l’Italia di Mancini è bella, persino troppo. Non sa speculare e non ha fuoriclasse

Il nostro gioco è generoso, ma anche dispendioso. Sarà importante il turnover per mantenere i ritmi alti

L’Italia di Mancini. La Gazzetta analizza la Nazionale, nel bene e anche nel male.

Mancini ha svuotato laNazionale da tutta la speculazione difensiva della nostra tradizione e l’ha riempita con il nuovo spirito offensivo che ha portato autostima ed entusiasmo.

Cosa ostacola il sogno? Il nostro gioco è generoso, ma anche dispendioso. Una mentalità più speculativa, di corto muso, aiuterebbe ad economizzare energie. Ma quest’Italia è un aquilone, se non corre forte, non decolla. Allora sarà importante il turnover e fondamentale avere alternative all’altezza dei titolari per mantenere i ritmi alti.