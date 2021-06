Gazzetta: Euro 2020, in caso di vittoria ai giocatori dell’Italia andranno 250mila euro a testa

La Gazzetta dà i dettagli dell’accordo raggiunto tra la Figc e i giocatori della Nazionale per i premi economici legati a Euro 2020. Saranno uguali a Euro 2016, con una sola novità: un riconoscimento anche per i quarti di finale, qualora l’Italia riuscisse a superare l’Austria.

“Ieri s’è svolto l’incontro tra il presidente Gravina e Bonucci-Chiellini, i due leader, in rappresentanza della squadra. Una trattativa velocissima. Nel 2016 l’accordo prevedeva tre gradini: 250mila euro a testa per il successo, 200mila per il secondo posto, 150mila per la semifinale. Cifre sempre lorde, s’intende. Conte e i suoi si fermarono ai quarti contro la Germania, in una delle sequenze di rigori più folli di sempre, e quindi tornarono col portafogli vuoto. Tutto confermato nel 2021 con, in più, un premio che dovrebbe aggirarsi sugli 80mila euro in caso di quarti di finale“.