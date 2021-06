Gazzetta: difficile che Fabian sia ceduto, costa troppo e all’Europeo ha avuto poco spazio in vetrina

Difficile che Fabian Ruiz possa essere ceduto, scrive la Gazzetta dello Sport. De Laurentiis ha fissato un prezzo troppo alto. I club interessati, Real, Barcellona e Atletico, avrebbero voluto valutare il giocatore all’Europeo, ma Luis Enrique lo sta utilizzando pochissimo.

“Ed è proprio la conferma dello spagnolo l’enigma da risolvere. Alle cifre pretese da Aurelio De Laurentiis (65 milioni di euro) è improbabile che il giocatore possa essere ceduto, perché quella somma non è disposto a spenderla nessuno dei pretendenti. Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid hanno mollato la presa da tempo, avrebbero voluto valutare Fabian Ruiz in questo Europeo, ma Luis Enrique gli sta concedendo pochissimo spazio. La questione pare non interessare al Napoli nonostante il centrocampista spagnolo abbia più volte rifiutato di prolungare l’accordo attuale che ha scadenza giugno 2023″.