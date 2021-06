La Spagna si affida ad una macchina speciale per il recupero degli infortuni

La Spagna di Luis Enrique si affida ad una macchina speciale per il recupero accelerato dagli infortuni. Ne scrive Marca. Si chiama Diamagnetic Pump ed è arrivata ieri alla Ciudad Deportiva di Las Rozas, dopo l’esordio della squadra a Euro 2020. Porta la firma della Fisaude e di Juan Muro, fisioterapista della Nazionale, che la utilizza da tempo nella sua clinica.

E’ indicata soprattutto per pubalgie, tendiniti, contratture, stiramenti muscolari, distorsioni, effetti di distorsioni e contusioni. Si basa sulla diamagnetoterapia, una tecnica terapeutica non invasiva, tra le più innovative nel trattamento e nel recupero delle lesioni. Alla Spagna servirà soprattutto per accelerare il recupero tra una partita e l’altra, per evitare che i colpi si trasformino in infortuni più gravi. Riduce il dolore.

In Spagna è già utilizzata da diversi club, come Leganés e Alavés.