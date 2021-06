Euro 2020, Insigne e Donnarumma si caricano con la musica di Clementino

Come si caricano gli azzurri di Mancini prima e dopo le partite della Nazionale all’Europeo? Lo racconta Repubblica. Con una curiosità che riguarda Insigne e Donnarumma: la loro musica preferita è quella di Clementino.

“L’inno che questa squadra ha scelto per sé ha invece il ritmo sincopato di un rap napoletano: sul pullman che li accompagna allo stadio, Insigne, Immobile e Donnarumma si vestono da dj, collegano lo smartphone alla cassa portatile di Florenzi e riproducono in serie Cos cos cos, canzone di Clementino cantata anche in diretta tv sulla Rai. Dopo la vittoria sulla Turchia, il coro collettivo è stato Notti Magiche (il ritornello di Un’estate italiana, l’inno ufficiale del ’90), come documentato da Florenzi. Tra i corridoi dell’hotel Parco dei Principi a Roma invece è più facile ascoltare il richiamo dei Maneskin: questi azzurri non vogliono stare Zitti e buoni”.