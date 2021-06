De Laurentiis: «La dietrologia può portare ad avere cattivi pensieri, ma io non ne faccio»

La diretta della conferenza stampa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il presidente è accompagnato dal figlio Edo De Laurentiis.

L’addetto alla comunicazione Nicola Lombardo ha introdotto la conferenza spiegando il motivo per cui il presidente ha deciso di parlare con la stampa.

In avvio un attacco alle istituzioni del calcio che, nonostante il periodo di pandemia hanno preferito mettere davanti a tutto la necessità di svolgere alcune gare come ad esempio l’Europeo.

«Vorrei chiedere al presidente Draghi: considerando che 30 milioni di italiani trovano nel calcio una valvola di sfogo e di questi una grande percentuale sono uomini che lavorano per il Paese, perché caro Draghi tu ti disinteressi completamente al mondo del calcio che è una valvola di sfogo? Perché tu che hai una grande rispettabilità e credibilità in Europa non convinci i tuoi colleghi di resettare le partenze dei campionati posticipandone l’inizio ad una data che sia foriera di serenità e tranquillità sul piano vaccinale? Perché in Europa non è nata una obbligatorietà ai vaccini e io sento tanta gente che dice “io non mi vaccino”.

Perché non si è cercato di venire incontro al mondo del calcio? Tutte le società sono in rosso a causa della pandemia e bisogna trovare una soluzione perché se il calcio offre ai lavoratori una valvola di sfogo, non è possibile lasciare poi le società abbandonate a se stesse. Caro Draghi ti prego, ti scongiuro, c’è tanto da fare»