De Bruyne irrompe agli Europei e dà lezioni di calcio elegante

Primo tempo dominato dalla Danimarca (0-1). Poi entra lui (al posto di Mertens) e batte da solo un’ottima Danimarca: un assist e un colpo di biliardo

De Bruyne irrompe agli Europei. Al termine del primo tempo di Belgio-Danimarca, il ct Roberto Martinez non ha potuto far altro che chiedere al fuoriclasse del Manchester City di entrare in campo. Non lo aveva ancora fatto in questi Europei. Ma la Danimarca ha appena finito di impartire una lezione di calcio al Belgio. La nazionale di Martinez praticamente non l’ha mai presa. Ha subito un solo gol, peraltro al secondo minuto (su sciagurato appoggio difensivo), e di fatto può dire che è andata bene così.

Martinez ha tolto Mertens che ha giocato come l’ultimo anno a Napoli, e ha inserito De Bruyne. L’ha risolta in due mosse, come negli scacchi. Prima ha ricevuto da Lukaku che è andato via di potenza, ha superato un uomo in area e invece di calciare l’ha messa in mezzo dove l’altro Hazard (Thorgan) è arrivato e ha segnato. Un quarto d’ora dopo, ha chiuso una splendida azione con un sinistro da fuori area sul primo palo. Schmeichel era un po’ troppo lontano dal primo palo ma quel tiro è parso un colpo di biliardo. Il tutto, ovviamente, senza sudare.

Nel wendersiano corso della partita, Martinez ha fatto entrare anche Hazard (quello vero) e Witsel. Che dire? L’Italia gioca meglio, l’Italia è più squadra. Ma il Belgio ha giocatori di pallone sontuosi. La Danimarca ha ben giocato, avrebbe voluto regalare una vittoria a Eriksen. Ha avuto la forza di attaccare ancora dopo aver subito le due reti. Ha colpito la parte superiore della traversa con Braithwaite. Avrebbe meritato il 2-2. Ma alla fine si è arresa. Succede che vince chi ha i giocatori più bravi (Allegri dixit). A questo punto, per il secondo posto, può succedere di tutto tra Danimarca Finlandia e Russia. Nell’ultima giornata si affronteranno Belgio e Finlandia e Russia e Danimarca.