Damascelli sottolinea il clamoroso errore comunicativo di Agnelli

Tony Damascelli sul Giornale sottolinea il clamoroso errore di Agnelli ieri a proposito della SuperLega. Se è vero che il presidente della Juve si è esposto ancora una volta mettendoci la faccia sull’argomento, è anche vero che le sue parole stonano col momento e con le mosse della sua società nel mettere sotto contratto Allegri

Quando ha accennato alla superlega come grido di allarme, non si è reso conto, e per lui chi dovrebbe aiutarlo nel disegno di comunicazione, che parlare di allarme e di grido in contemporanea con l’assunzione di un nuovo allenatore il cui salario sarà quattro volte chi lo ha preceduto, denunciare lo stato di insolvenza del sistema calcio in un periodo nel quale si muovono procuratori che esigono commissioni volgari, ecco che il grido di allarme, pur autentico, si trasforma in uno sferragliare fastidioso, con una prevedibile reazione: «Proprio tu, proprio voi che sparate alla luna?».