CorSport: Immobile soffre i continui richiami di Mancini, il gioco dell’Italia non aiuta il laziale

Dopo la gara con l’Austria l’attaccante biancoceleste è uscito molto provato dalle continue sollecitazioni del ct. Sembra che qualcosa tra i due non funzioni

Il Corriere dello Sport scrive che Ciro Immobile è uscito molto provato dalla gara contro l’Austria, a causa dei continui richiami di Roberto Mancini. L’attaccante della Lazio e il ct della Nazionale sembrano non vivere un buon momento, insieme.

“Nel momento chiave di questo Europeo, qualcosa sembra ormai emergere dentro al centravanti azzurro. Un prurito che dovrà essere gestito , perché qui tutti hanno bisogno di tutti. La sensazione, mettiamola così, è che tra lui e il ct, oltre la stima reciproca e l’affetto, in questo momento qualcosa non funzioni. Immobile soffre i continui richiami che Mancini gli riserva, sostituzioni comprese ”.

Contro il Belgio potrebbe arrivare alla sua 50esima presenza in Nazionale, la sua è una straordinaria carriera.

“Eppure sembra gli manchi sempre qualcosa, agli occhi del ct. Emblematica la discussione a Wembley dopo un’occasione non sfruttata da Immobile, su lancio a candela di Berardi. Se un neo tattico si può trovare nel gioco azzurro di questi anni è l’assenza del lancio profondo per sfruttare una delle caratteristiche migliori del laziale. Mancini lo vorrebbe meno generoso ma è il modo di Immobile di mettere in evidenza la volontà di aiutare questa Italia più di quanto avvenga viceversa”.