CorSport: il Cagliari ha chiesto informazioni per Lobotka

Semplici apprezza molto il giocatore e lo ritiene funzionale. In attesa che sia valutato da Spalletti, il Napoli potrebbe lasciarlo andare in prestito

Il futuro di Stanislav Lobotka è ancora tutto da decifrare, in attesa che sia valutato da Luciano Spalletti. Il Napoli sembra orientato ad autorizzare la cessione in prestito e in tal senso il Cagliari si è fatto avanti.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Semplici lo ritiene funzionale al suo assetto e ha fatto filtrare il suo apprezzamento per il centrocampista slovacco.