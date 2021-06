CorSport: De Paul sarebbe il colpo per il Napoli

40 milioni costituiscono una fortuna ma il Napoli ha anche calciatori da poter eventualmente inserire nella trattativa per l’argentino

Il momento ideale per misurarsi in un contesto più ambizioso è arrivato, per Rodrigo De Paul, pronto a lasciare l’Udinese. Il Corriere dello Sport scrive che sarebbe un acquisto azzeccato per il Napoli, anche se la concorrenza e la valutazione sono entrambe elevate.

Ma il colpo, e lo sarebbe per davvero, si chiama Rodrigo De Paul, già richiesto in epoca non sospetta all’Udinese quasi per dare il senso di strappare un’opzione, fosse anche morale. 40 milioni costituiscono una fortuna ma il Napoli ha anche calciatori da poter eventualmente inserire nel corso di chiacchierate che si possono anche programmare. Piace all’Atletico Madrid e forse anche di più al Milan.