Clamoroso a Wembley, l’Inghilterra elimina la Germania

Reti di Sterling e Kane. Mueller si divora l’1-1. Rivincita degli inglesi. Loew chiude in maniera ingloriosa la sua splendida avventura sulla panchina tedesca

Smentito Lineker, l’Inghilterra elimina la Germania e va ai quarti di finale contro la vincente tra Svezia e Ucraina. Due a zero, risultato maturato nel secondo tempo. Reti di Sterling e Kane. La Germania si è divorata il gol dell’1-1 con Mueller che ha sbagliato da solo davanti al portiere. Per la Nazionale di Southgate è una vittoria storica. Del girone di ferro non resta più nessuno: fuori Germania, Francia e Portogallo. Finisce in maniera ingloriosa l’esperienza di Loew sulla panchina tedesca. Dopo aver vinto il Mondiale nel 2014, c’è stata l’eliminazione al primo turno ai Mondiali del 2018 e adesso fuori agli ottavi a Euro2020.