Campania, 307 positivi su circa 10mila tamponi, il tasso è al 2,8%

I positivi del giorno, in Campania, sono 307 (77 sintomatici) su 10.999 tamponi. Il tasso è al 2,8%. I morti sono 2, di cui 1 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 675. Stabile la pressione ospedaliera, per ciò che riguarda le terapie intensive: 49 letti occupati, come ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 49

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 572

* Posti letto Covid e Offerta privata.