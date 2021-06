Buffon: “Presto deciderò il mio futuro, possibile un ritorno a Parma”

Gianluigi Buffon, ormai ex portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport a margine della presentazione della Buffon Academy.

Avevo bisogno di una quindicina di giorni per fermarmi e mettere le cose sul tavolo per capire se dovessi smettere oppure no. Questa risposta ce la siamo data e quindi continuerò almeno un altro anno. Le proposte che ho sul tavolo sono proposte allettanti di squadre allettanti che giocheranno da protagoniste la Champions League. Ho scartato l’idea di poter vincere la Champions League con un ruolo secondario, perché l’ho già sperimentato e appartiene solo alla Juventus quel ruolo lì. O sennò c’è quella possibilità di un ritorno alle origini che sto prendendo in considerazione come tutte le altre cose. Domani dovrò vedere il mio procuratore e nel giro di 2-3 giorni prenderò la decisione definitiva. Voglio mettere sulla bilancia tutti questi ingredienti e vedere quale peserà di più, quale mi motiverà di più e mi emozionerà di più.

Allegri? È stato l’inizio di un’idea di progetto e rivoluzione, ma dopo due anni non è andato più bene. La scelta di affidarsi a uno come Max dà ampie garanzie. Il fatto che il mister torni dopo due anni di bagnomaria penso che possa far solo bene all’ambiente perché arriverà molto carico e voglia di rivincita. Quando è incentivato e stimoli può fare la differenza per davvero.

Nazionale? C’è una grande analogia con quella del 2006, ma penso che il risultato dipenda dalla bravura delle individualità e dalla fase difensiva anche di centrocampisti e attaccanti. Con il maggior possesso palla gli avversari hanno poche occasioni, mentre prima in certe gare decidevi proprio di difendere e venivi sollecitato più spesso. Le individualità dei difensori e di Gigio fanno la differenza. Bonucci e Chiellini sono ancora i migliori in Europa, almeno tra i primi 3-4 ci sono senza dubbio.