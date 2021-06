Belgio – Italia dirigerà il match Slavko Vinčić

Una scelta piuttosto sofferta per la Uefa che considera il match pari ad una finale. Manca ancora la designazione del VAR

È arrivata la designazione ufficiale per gli arbitri di Belgio – Italia, gara valida per i quarti di Euro2020, una scelta piuttosto sofferta per la Uefa che considera il match pari ad una finale. La scelta è caduta sul nome dello sloveno Slavko Vinčić uno degli astri nascenti nel panorama arbitrale internazionale che si trova ad affrontare la sua prova del nove

Direttore di gara: Slavko Vinčić (SVN)

Primo assistente: Tomaž Klančnik (SVN)

Secondo assistente: Andraž Kovačič (SVN)

Quarto uomo: Fernando Andrés Rapallini (ARG)

Non è ancora stato designato il VAR