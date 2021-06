Ancelotti: «Un allenatore da solo non può vincere, serve sintonia tra allenatore, giocatori e club»

Carlo Ancelotti è tornato sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico ha rilasciato un’intervista ai canali del club.

« Sono molto felice di essere tornato qui . Ho dei ricordi fantastici del periodo che ho trascorso, abbiamo ottenuto tanti successi in due anni. È molto importante perché torno a casa . Sono molto emozionato e metterò tutta l’energia possibile affinché il Real Madrid raggiunga il livello più alto possibile. Il requisito di questo club è giocare un calcio offensivo, spettacolare, di qualità e intenso. È lo stesso e non è cambiato nulla. Ho responsabilità, entusiasmo, energia e darò il massimo. Conosciamo gli obiettivi del Real Madrid ogni anno e cercheremo di raggiungerli con tutta l’esperienza e l’energia che ho, con tutto l’entusiasmo che ho. Mi è piaciuto molto tornare perché è il club che amo. Sono molto felice ed è difficile spiegare cosa provo. Il Real Madrid è il club più prestigioso del mondo e dove mi sono sentito molto bene nei due anni in cui sono stato qui. Ho un ricordo indimenticabile».

Sull’Everton:

Ancelotti continua:

«Ho avuto un’esperienza positiva in Germania, Italia e Inghilterra. È un’esperienza che ti fa crescere e qui torno con altri sei anni di esperienza. Spero che sia un bene per il Real Madrid. Un allenatore da solo non può vincere. Il modo per vincere è con la combinazione di allenatore, giocatore e club. Credo che l’esperienza sia molto importante, ma anche la giovinezza è molto importante perché è entusiasmo e passione quando si tratta di fare le cose».