Al Telegraph piace l’Italia di Mancini “con giocatori che non sarebbero in Superlega”

Al Telegraph piace l’Italia di Mancini. La meno stellata della sua storia potrebbe rivelarsi la più elettrizzante e affidabile.

Roberto Mancini ha messo insieme la sua squadra italiana non dalla nobiltà tradizionale della Serie A, ma da club difficilmente presenti in qualsiasi Superlega. Prendiamo Lorenzo “Il Magnifico” Insigne, nato e cresciuto a Napoli, oppure Domenico Berardi, l’orgoglio del Sassuolo. Individualmente, non puoi considerarli come i futuri conquistatori dell’Europa. Ma insieme creano un dinamismo irresistibile per dare filo da torcere a qualsiasi avversario.