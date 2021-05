Vigorito punisce il Benevento per la retrocessione in B: la squadra andrà a Torino in pullman

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha deciso di punire la squadra per la retrocessione in B. Il gruppo, che sarà impegnato contro il Torino nell’ultima partita di campionato, sarà costretto a raggiungere il Piemonte in autobus, con un viaggio lungo 12 ore. Lo scrive il Corriere.

“Costretti a viaggiare in pullman, per dodici ore, prima dell’ultima partita di campionato. Così il Benevento andrà a Torino. Non in aereo, come consuetudine. Il motivo? Una punizione, decisa dal patron Oreste Vigorito. Che arriva a pochi giorni dall’aritmetica retrocessione in serie B (sancita dal pareggio tra i granata e la Lazio) della squadra guidata da Pippo Inzaghi. Un viaggio lungo, stancante, con il caldo afoso di questo periodo e le scomodità del caso per atleti professionisti, chiamati poi ad offrire una prestazione all’altezza contro il Toro”.