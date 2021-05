Un terzo dei club della Superlega rischia di non andare in Champions (ecco perché volevano il numero chiuso)

La paradossale situazione di Liverpool, Tottenham, Arsenal e Juventus (o Milan), che volevano il posto assicurato nell’Europa che conta, e che ora la meritocrazia potrebbe sbattere fuori

Dalla Superlega all’Europa League non è un destino beffardo che rischia solo la Juventus (o il Milan). Riguarda un terzo delle società “ribelli” fondatrici della Superlega a numero chiuso, coi posti blindai dal blasone. Uno dei motivi è appunto questo: evitare di finire fuori dall’Europa che conta, il posto assicurato a tempo indeterminato.

Calcio e Finanza fotografa la situazione della stagione in corso, a tratti paradossale. Liverpool, Tottenham e Arsenal in Inghilterra e la Juventus in Italia rischiano seriamente di non qualificarsi per la Champions. E anche se la Juve ce la facesse è molto probabile che a farne le spese sarebbe il Milan, altro club fondatore.

In Inghilterra, l’Arsenal è già out, mentre per il Tottenham manca solamente l’artimetica. Il Liverpool continua a sperare grazie al passo falso del Chelsea contro l’Arsenal, e alle gare da recuperare.

Nella Liga invece i tre club fondatori – Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid – sono tutti già qualificati.

Insomma ci sono sei club che non sono ancora sicuri di qualificarsi, che volevano ottenere maggiori ricavi della Superlega, e ora rischiano di non poter contare nemmeno su quelli della Champions. L’Arsenal persino su quelli dell’Europa League.