Sole 24 Ore: altro che golpe, la Serie A discusse di Superlega nel Consiglio del 16 febbraio

Altro che colpo di stato. Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, di Superlega si era parlato in Consiglio di Lega Serie A lo scorso 16 febbraio. Esiste un verbale che lo attesta. Il tema, dunque, era già caldo due mesi prima dell’annuncio dell’avvio del progetto.

“Nessun golpe. Niente riunioni carbonare. Il Consiglio della Lega di Serie A ha discusso lo scorso 16 febbraio – due mesi prima dei comunicati stampa che ne hanno annunciato urbi et orbi la nascita ufficiale – del progetto di Superlega raffrontandolo con quello della Superchampions. E con ogni probabilità analoghe discussione stavano avvenendo in Premier League, Bundesliga e Liga, come si evince dal verbale riservato di quella riunione che Il Sole 24 Ore è riuscito a visionare”.