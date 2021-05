Sergio Conceicao rinnova con il Porto

Schira su Twitter: i portoghesi hanno offerto un’estensione del contratto al tecnico fino al 2023, per 3 milioni netti l’anno

Sergio Conçeiçao rinnova, con aumento, con il Porto.

La notizia è di Niccolò Schira, giornalista sempre molto informato sul calciomercato:

#Porto have offered a contract extension until 2023 (€3M net/year) to Sergio #Conceicao. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2021