Sabatini di Spalletti nel 2016: «Sta compiendo una rivoluzione culturale a Roma» (VIDEO)

Ecco cosa disse Sabatini di Spalletti a Roma nel 2016:

Usufruisco della collaborazione di un allenatore che reputo straordinario non solamente nel lavoro di campo, quello lo sapevamo che era particolArmente bravo. Ma quella che sta facendo è una vera rivoluzione culturale, quella che avrei voluto fare io e non ci sono riuscito.Rivoluzione culturale si intende forgiare, portare avanti un’idea alternativa a quella che è sempre esistita a Trigoria, a Roma, e diventare finalmente squadra e club competitivi per convinzione e non scaricando gli alibi, i luoghi comuni, tutto quello che fa ambiente, che conoscete e cui in parte contribuite anche voi.