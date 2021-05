Repubblica: tramontati Allegri e Zidane, la Juventus riflette su Gattuso e Gasperini

Pirlo ha detto la stessa frase pronunciata da Sarri lo scorso anno: «Non credo che il mio destino dipenderà dalla partita di oggi»

Repubblica si occupa del futuro della Juventus. In campo, col possibile addio di Cristiano Ronaldo (addio oggi che sarebbe benedetto dalla Juventus). E in panchina. Rimarrà Pirlo o il club cambierà allenatore per la terza volta in tre anni?

In quanto a Pirlo, più che dai risultati di oggi dipende dalla disponibilità dei potenziali successori: tramontata quella di Allegri e Zidane, adesso si riflette su Gattuso, oltre che su Gasperini. Lui aspetta e spera: «Non credo che la società deciderà in base a come andrà oggi. Penso si siano già fatti un’idea». Sono più o meno le cose che disse Sarri un anno fa, sicuro che sarebbe stato esonerato anche se avesse eliminato il Lione.