Paire, un genio a Roma: perde, fotografa il segno di una pallina e si fa multare (VIDEO)

Anche a Roma Benoit Paire ha fatto il suo: ha perso, dando il solito spettacolo. Stavolta con una deviazione scenica: dopo aver inutilmente contestato una chiamata del giudice di linea, resta sul campo e fotografa con lo smartphone il segno della pallina, da varie angolazioni. Beccandosi, un’ovvia multa.

📸 It’s all about the angles…#IBI21 pic.twitter.com/I2bVyXZSkQ

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2021